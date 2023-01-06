Украина расторгла соглашение по обслуживанию российского РК "Сатана"

Украина расторгла соглашение с Российской Федерацией по обслуживанию ракетного комплекса "Сатана", заключенного в феврале 2006 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал представителя Кабинета министров Украины в Верховной раде Тараса Мельничука.

Как отмечается в постановлении правительства, соглашение прекращено из-за коренного изменения обстоятельств его действия, что исключает проведение главным разработчиком и производителем сервисного обслуживания ракет стратегического назначения 15П118М, находящихся в эксплуатации в РФ.

"Документом предусматривалось проведение находящимися в эксплуатации РФ украинскими государственными предприятиями сервисного обслуживания ракет стратегического назначения 15П118М ("Сатана"). Согласно договору обслуживать российские ракеты должны были Конструкторское бюро "Южное" имени Н. Янгеля, которое в договоре называют главным разработчиком, и производитель - ГП "Южмаш имени А. Макарова".

Кабинет министров Украины прекратил действие соглашения с российским правительством о продлении срока эксплуатации ракетного комплекса 15П118М ("Сатана"). Соответствующее решение было принято во время заседания правительства 6 января.

Недавно РБК-Украина сообщало, что прекращено межправительственное соглашение между Украиной и Корейской народно-демократической республикой.

Кроме того, мы писали, что Кабинет министров выделил 17 млрд гривен, конфискованных у российских банков, на восстановление разрушенного боевыми действиями жилья украинцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.