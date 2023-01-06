RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина расторгла соглашение по обслуживанию российского РК "Сатана"

Фото: Украина больше не имеет правовых обязательств по обслуживанию РК "Сатана" (wikimedia.by)
Автор: Татьяна Зарембо

Украина расторгла соглашение с Российской Федерацией по обслуживанию ракетного комплекса "Сатана", заключенного в феврале 2006 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал представителя Кабинета министров Украины в Верховной раде Тараса Мельничука.

Кабинет министров Украины прекратил действие соглашения с российским правительством о продлении срока эксплуатации ракетного комплекса 15П118М ("Сатана"). Соответствующее решение было принято во время заседания правительства 6 января.

"Документом предусматривалось проведение находящимися в эксплуатации РФ украинскими государственными предприятиями сервисного обслуживания ракет стратегического назначения 15П118М ("Сатана"). Согласно договору обслуживать российские ракеты должны были Конструкторское бюро "Южное" имени Н. Янгеля, которое в договоре называют главным разработчиком, и производитель - ГП "Южмаш имени А. Макарова".

Как отмечается в постановлении правительства, соглашение прекращено из-за коренного изменения обстоятельств его действия, что исключает проведение главным разработчиком и производителем сервисного обслуживания ракет стратегического назначения 15П118М, находящихся в эксплуатации в РФ.

Недавно РБК-Украина сообщало, что прекращено межправительственное соглашение между Украиной и Корейской народно-демократической республикой.

Кроме того, мы писали, что Кабинет министров выделил 17 млрд гривен, конфискованных у российских банков, на восстановление разрушенного боевыми действиями жилья украинцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины