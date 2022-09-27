Україна розірвала угоду із Сирією щодо повітряного сполучення

Україна розірвала угоду про співпрацю з Сирією у сфері повітряного сполучення. Документ діяв ще з 1993 року.

Про це заявив представник Кабінету міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

Кабінет міністрів України припинив дію Угоди між Урядом України та Урядом Сирійської Арабської Республіки про повітряне сполучення. Договір між країнами був підписаний 02 квітня 1993 року в Києві.

Ще влітку Україна розірвала дипломатичні відносини з Сирією, запровадила торговельне ембарго та інші економічні санкції щодо сирійських юридичних та фізичних осіб. Це трапилось через рішення Сирійської Арабської Республіки визнати т.зв. "незалежність" тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях.