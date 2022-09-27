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Украина расторгла соглашение с Сирией о воздушном сообщении

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Украина, Вторник 27 сентября 2022 17:35
Украина расторгла соглашение с Сирией о воздушном сообщении Фото: Украина расторгла соглашение с Сирией о воздушном сообщении (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина разорвала соглашение о сотрудничестве с Сирией в сфере воздушного сообщения. Документ действовал с 1993 года.

Об этом заявил представитель Кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Кабинет Министров Украины прекратил действие Соглашения между Правительством Украины и Правительством Сирийской Арабской Республики о воздушном сообщении. Договор между странами был подписан 2 апреля 1993 года в Киеве.

Еще летом Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией, ввела торговое эмбарго и другие экономические санкции в отношении сирийских юридических и физических лиц. Это произошло из-за решения Сирийской Арабской Республики признать т.н. "независимость" временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, что позже Сирия разорвала дипломатические отношения с Украиной в соответствии с принципом взаимности и в ответ на решение Киева.

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