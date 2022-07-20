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По взаимному принципу. Сирия разорвала дипотношения с Украиной

Новина українською →
Дамаск, Среда 20 июля 2022 11:53
По взаимному принципу. Сирия разорвала дипотношения с Украиной Фото: Сирия разорвала дипотношения с Украиной (flickr.com)
Автор: Валерия Полищук

Сирия разрывает дипломатических отношений с Украиной в соответствии с принципом взаимности и в ответ на решение Киева.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Сирии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственное информационное агентство Sana.

"Сирия напоминает, что украинское правительство разорвало отношения с Сирией в 2018 года, когда отказалось продлить резидентскую визу сирийских дипломатов, работающих в посольстве Сирии в Киеве, что привело к приостановке работы посольства из-за враждебной позиции Киева", - говорится в заявлении.

Напомним, 30 июня стало известно, что Украина разрывает дипломатические отношения с Сирией и вводит торговое эмбарго.

Отметим, что в связи с преступлениями режима Башара Асада против сирийского народа Украина закрыла свое посольство в Дамаске еще в 2016 году, а также в 2018 году приказала закрыть посольство Сирии в Киеве. Защиту интересов украинцев в Сирии осуществляет посольство Украины в Ливане.

Кроме того, для разрыва дипломатических отношений между Украиной и Северной Кореей хватило признания Пхеньяном так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

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Украина Сирия Дипломатические отношения
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