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Україна розірвала ще один договір з Росією

Фото: Кабінет міністрів розірвав ще одну угоду з Росією (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Кабінет міністрів України припинив дію договору з Російською Федерацією про співпрацю в галузі економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

За його словами, припинено дію договору з урядом Росії щодо співробітництва у сфері розвитку конкуренції. Документ було підписано ще 2000 року.

Цей договір передбачав забезпечення умов ефективного функціонування товарних ринків України та РФ, а також створення механізму взаємодії, спрямованого на недопущення негативного впливу.

Крім того, документ регулював гармонізацію законодавства обох країн у галузі конкуренції.

Нагадаємо, раніше Україна розірвала ще одну торгову угоду з Росією, яка стосувалася реекспорту товарів та порядку видачі дозволу на реекспорт у двосторонніх відносинах.

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Російська Федерація