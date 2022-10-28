Украина разорвала еще один договор с Россией

Кабинет министр Украины прекратил действие договора с Российской Федерации о сотрудничестве в области экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

По его словам, прекращено действие договора с правительством России о сотрудничестве в сфере развития конкуренции. Документ был подписан еще в 2000 году.

Этот договор предусматривал обеспечение условий для эффективного функционирования товарных рынков Украины и РФ, а также создание механизма взаимодействия, направленного на недопущение негативного влияния.

Кроме того, документ регулировал гармонизацию законодательств обеих стран в области конкуренции.