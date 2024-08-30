Україна розірвала лінію засекреченого телефонного зв'язку з Москвою

Кабінет міністрів України припинив роботу лінії прямого засекреченого телефонного звʼязку між Києвом і Москвою. Вона існувала з 1998 року.

Як повідомляє РБК-Україна, про це написав у Telegram постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Варто зауважити, що на сайті Верховної Ради міститься постанова №156 "Про укладення Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про організацію лінії прямого засекреченого телефонного зв'язку між Києвом і Москвою" від 16.02.1998.

"Припинено дію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом РФ щодо організації лінії прямого засекреченого телефонного звʼязку між Києвом і Москвою, вчиненої в Москві 27.02.1998", - написав Мельничук.

Варто нагадати, що у 2023 році Кабмін припинив дію угоди між Україною та Російською Федерацією про координацію діяльності залізничного транспорту.