Украина разорвала линию засекреченной телефонной связи с Москвой

Кабинет министров Украины прекратил работу линии прямой засекреченной телефонной связи между Киевом и Москвой. Она была с 1998 года.

Как сообщает РБК-Украина, об этом написал в Telegram постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Следует отметить, что на сайте Верховной Рады содержится постановление №156 "О заключении Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации об организации линии прямой засекреченной телефонной связи между Киевом и Москвой" от 16.02.1998.

"Прекращено действие Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством РФ по организации линии прямой засекреченной телефонной связи между Киевом и Москвой, совершенной в Москве 27.02.1998", - написал Мельничук.

Следует напомнить, что в 2023 году Кабмин прекратил действие соглашения между Украиной и Российской Федерацией о координации деятельности железнодорожного транспорта.