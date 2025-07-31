"Визнання" окупованих земель України російськими: в МЗС попередили Нікарагуа

Україна вважає неприйнятною заяву президента Нікарагуа про готовність визнати тимчасово окуповані українські території належними до Росії. Нікарагуа повинно спростувати свою заяву, або потім не скаржитися на наслідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний коментар Міністерства закордонних справ України.

"Міністерство закордонних справ України звернуло увагу на повідомлення провідних світових засобів масової інформації про послання керівництва Республіки Нікарагуа російському диктатору Путіну з повною підтримкою та визнанням Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України як невід'ємної частини території Російської Федерації", - сказано у повідомленні.

В МЗС зазначили, що у разі підтвердження інформації Київ розцінить так дії, як грубе порушення міжнародного права та зобов'язань Нікарагуа. Україна залишає за собою право на відповідь на недружні дії.

В міністерстві також нагадали, що будь-яка спроба "визнати" російськими тимчасово окупованих територій України суперечить резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 (XXIX) "Визначення агресії" та резолюції ES-11/4 від 12 жовтня 2022 року. Ці документи прямо закликають не визнавати окупацію росіянами будь-яких частей України.

"Автономна Республіка Крим, місто Севастополь, а також Донецька, Луганська, Херсонська й Запорізька області були і залишаються невід’ємними частинами території України. Будь-які так звані "референдуми", "консультації" чи заяви окупантів, так само як і "визнання" цих незаконних дій третіми державами є юридично нікчемними та не створюють жодних правових наслідків", - сказано у повідомленні МЗС.

В міністерстві додали, що проти Нікарагуа секторальні санкції вже вводили у 2020 році, оскільки країна відкрила "почесне консульство" в тимчасово окупованому Сімферополі.

Зараз в Нікарагуа є вибір: або негайно спростувати повідомлення ЗМІ щодо "визнання територій", якщо це дійсно не відповідає дійсності - або зіткнутися з важкими наслідками.

"Відсутність такого спростування найближчим часом буде розцінена українською стороною як підтвердження достовірності таких повідомлень, з усіма відповідними наслідками", - попередили в МЗС.