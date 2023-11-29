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Україна розгромно програла збірній Бразилії на старті гандбольного ЧС-2023

Фото: Бразильські гандболістки розгромили українок (ihf.info)
Автор: Антон Федорців

Жіноча збірна України заслужено поступилася національній команді Бразилії у стартовому турі попереднього раунду чемпіонату світу 2023 року з гандболу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

ЧС-2023, група G, 1-й тур

Бразилія – Україна – 35:20 (17:10, 18:10)

 

Латиноамериканки з перших хвилин окреслили наміри перемогти. Проте, піти у відрив зі старту "синьо-жовті" суперницям не дали. Українські гандболістки якийсь час намагалися триматися поруч із бразилійками.

Однак, "зелено-жовті" зуміли підняти темп протистояння. Як наслідок, збірна України почала відставати. Серединний відрізок першого тайму підопічні Віталія Андронова просто провалили – 10:0. Тож на перерву наші гандболістки пішли за 7-очкового відставання.

У другому таймі події розгорнулися за схожим сценарієм. У дебюті українки знову грали на рівних із бразильською командою. Та поступово латиноамериканки заволоділи ініціативою повністю і почали методично збільшувати власну перевагу. На фініші Бразилія "привезла" збірній України 15 пунктів.

Суперниці бразилійок і українок – Іспанія і Казахстан – зустрінуться в середу ввечері. У наступному турі "синьо-жовті" зіграють проти іспанських гандболісток. Матч відбудеться 1 грудня. У наступний раунд вийдуть три з чотирьох команд.

До слова, жіноча збірна України провалила естафету на етапі Кубка світу з біатлону.

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