Украина разгромно проиграла сборной Бразилии на старте гандбольного ЧМ-2023

ЧМ-2023, группа G, 1-й тур

Бразилия – Украина – 35:20 (17:10, 18:10)

Латиноамериканки с первых минут очертили намерения победить. Однако уйти в отрыв со старта "сине-желтые" соперницам не дали. Украинские гандболистки какое-то время пытались держаться рядом с бразильянками.

Однако "зелено-желтые" сумели взвинтить темп противостояния. Как следствие, сборная Украины начала отставать. Срединный отрезок первого тайма подопечные Виталия Андронова просто провалили – 10:0. Поэтому на перерыв наши гандболистки ушли при 7-очковом отставании.

Во втором тайме события развернулись по схожему сценарию. В дебюте украинки снова играли на равных с бразильской командой. Однако постепенно латиноамериканки завладели инициативой полностью и начали методически увеличивать собственное преимущество. На финише Бразилия "привезла" сборной Украины 15 пунктов.

Соперницы бразильянок и украинок – Испания и Казахстан – встретятся в среду вечером. В следующем туре "сине-желтые" сыграют против испанских гандболисток. Матч состоится 1 декабря. В следующий раунд выйдут три из четырех команд.