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Збірна Норвегії з біатлону виграла жіночу естафету в Естерсунді, Україна за межами топ-10

Естерсунд, Середа 29 листопада 2023 17:56
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Збірна Норвегії з біатлону виграла жіночу естафету в Естерсунді, Україна за межами топ-10 Фото: Інгрід Ланнмарк Таннреволд принесла перемогу Норвегії (aftenposten.no)
Автор: Антон Федорців

Національна команда Норвегії тріумфувала в естафеті на етапі Кубка світу 2023/24. Натомість збірна України фінішувала на 12-й сходинці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.

Скандинавська збірна в складі Йогансен, Арнеклейв, Кноттен і Таннреволд виборола золоті медалі. Норвезька четвірка здолала 24 км загальної дистанції за 1:18:48.3 години.

Переможниці перегонів уникли штрафних кіл і використали 9 додаткових патронів. На фінальному етапі норвежки обійшли господарок змагань – збірну Швеції. Ханна Еберг під час другої стрільби не змогла закрити одну з мішеней, тож пішла на штрафне коло.

На дистанцію Швеція повернулася на третій позиції. На трасі Еберг зуміла обійти німкеню Пройс. Утім, наздогнати збірну Норвегії часу вже не вистачило. Збірна України в складі Дмитренко, Блашко, Кривонос і Петренко провела гонку невдало – 1 штрафне коло, 9 додаткових патронів.

Підсумки біатлонної естафети 4x6 км, жінки:

  1. Норвегія
  2. Швеція (+41,6)
  3. Німеччина (+47,9)

...

12. Україна (+6:05,3)

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