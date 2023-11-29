Збірна Норвегії з біатлону виграла жіночу естафету в Естерсунді, Україна за межами топ-10

Національна команда Норвегії тріумфувала в естафеті на етапі Кубка світу 2023/24. Натомість збірна України фінішувала на 12-й сходинці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів .

Скандинавська збірна в складі Йогансен, Арнеклейв, Кноттен і Таннреволд виборола золоті медалі. Норвезька четвірка здолала 24 км загальної дистанції за 1:18:48.3 години.

Переможниці перегонів уникли штрафних кіл і використали 9 додаткових патронів. На фінальному етапі норвежки обійшли господарок змагань – збірну Швеції. Ханна Еберг під час другої стрільби не змогла закрити одну з мішеней, тож пішла на штрафне коло.

На дистанцію Швеція повернулася на третій позиції. На трасі Еберг зуміла обійти німкеню Пройс. Утім, наздогнати збірну Норвегії часу вже не вистачило. Збірна України в складі Дмитренко, Блашко, Кривонос і Петренко провела гонку невдало – 1 штрафне коло, 9 додаткових патронів.

Підсумки біатлонної естафети 4x6 км, жінки:

Норвегія Швеція (+41,6) Німеччина (+47,9)

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12. Україна (+6:05,3)