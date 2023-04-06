Україна розгромила хокейну збірну Угорщини в другому спарингу за два дні

Контрольний матч

Угорщина – Україна – 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Шайби: Міхай, 39:37 – Ворона, 18:36, 37:46, Ратушний, 26:20, Трахт, 44:46

Відкрити рахунок "синьо-жовтим" вдалося під завісу першого періоду. Затяжна атака української збірної у більшості завершилася тим, що Ворона в зоні перед воротами розібрався з голкіпером. Асисти до свого активу записали Пересунько та Мазур.

Заспів партнерів у другій 20-хвилинці підхопив Ратушний. Він на "п'ятаку" замкнув передачу Трахта. У кінцівці періоду команди обмінялися шайбами. Ворона знову виявився найспритнішим поблизу воріт угорців і відзначився вдруге. У відповідь Міхай розмочив рахунок.

Утім, на старті фінальної 20-хвилинки збірна України відновила перевагу на три шайби. Цього разу в більшості відзначився Трахт, якому асистували Пересунько та Мережко. Більше суперники не забивали.

Отже, після важкої перемоги в серії булітів напередодні "синьо-жовті" вдруге здолали збірну Угорщини. Невдовзі підопічні Вадима Шахрайчука перебазуються до Риги. Там 14-15 квітня збірна України проведе два спаринги зі збірною клубів Латвії.