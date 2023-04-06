Украина разгромила хоккейную сборную Венгрии во втором спарринге за два дня

Контрольный матч

Венгрия – Украина – 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Шайбы: Михай, 39:37 – Ворона, 18:36, 37:46, Ратушный, 26:20, Трахт, 44:46

Открыть счет "сине-желтым" удалось под занавес первого периода. Затяжная атака украинской сборной в большинстве завершилась тем, что Ворона в зоне у ворот разобрался с голкипером. Ассисты в свой актив записали Пересунько и Мазур.

Запев партнеров во второй 20-минутке подхватил Ратушный. Он на "пятаке" замкнул передачу Трахта. В концовке периода команды обменялись шайбами. Ворона снова оказался самым ловким у ворот венгров и отличился во второй раз. В ответ Михай размочил счет.

Впрочем, на старте финальной 20-минутки сборная Украины восстановила преимущество в три шайбы. В этот раз в большинстве отличился Трахт, которому ассистировали Пересунько и Мережко. Больше соперники не забивали.

Таким образом, после тяжелой победы в серии буллитов накануне "сине-желтые" во второй раз одолели сборную Венгрии. Вскоре подопечные Вадима Шахрайчука перебазируются в Ригу. Там 14-15 апреля сборная Украины проведет два спарринга со сборной клубов Латвии.