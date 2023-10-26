Україна розгромила Алжир у груповому етапі ЧС з міні-футболу

Чемпіонат світу з міні-футболу. Груповий етап

Україна - Алжир - 9:1

Єдиний свій гол збірна Алжиру забила на початку матчу - рахунок на восьмій хвилині відкрив Хосін Амін Ідрісі. Але перевагу суперникам українців довго зберігати не вдалося - вже за хвилину відзначився Дмитро Бровко. Перший тайм закінчився з рахунком 1:1.

Вже у другій половині гри футболісти збірної України почали домінувати на полі. На 29-й хвилині вони вперше вийшли вперед, а незабаром подвоїли перевагу після автоголу алжирця Рамзі Буракба.

На 39-й хвилині збірна Алжиру оформила другий автогол - у свої ворота забив Аймін Реджемі. Одразу після цього забив українець Ігор Кострома.

До кінця поєдинку "синьо-жовті" відзначились ще чотири рази: забити змогли Микита Вовченко та Андрій Слінкін, який оформив хет-трик. Матч завершився з рахунком 9:1.

Збірна України з 3 очками вийшла на перше місце у групі. Там також знаходяться Чехія та Тайланд, які поки що не зіграли свій матч.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що УЄФА перенесла матчі футбольних збірних Ізраїлю через вторгнення бойовиків ХАМАС.