УЄФА перенесла матчі всіх футбольних збірних Ізраїлю, - заява організації
Жовтневі матчі футбольних збірних Ізраїлю перенесені. Це пов'язано із порушенням безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву UEFA.
На сайті організації зазначено, що жовтневі матчі збірні Ізраїлю не зможуть провести за розкладом через порушення безпеки.
Під перенесення потрапили:
- матчі відбору до Євро 2024 року основної чоловічої збірної країни;
- матчі кваліфікації Чемпіонату Європи до 19 років;
- кваліфікація на Чемпіонат Європи до 17 років
За розкладом, домашній матч збірної Ізраїлю зі Швейцарією було заплановано на 12 жовтня. Під питанням проведення матчу "Косово – Ізраїль", який заплановано на 15 жовтня.
"УЄФА продовжить уважно стежити за ситуацією і підтримуватиме контакт із усіма залученими командами, перш ніж приймати рішення про нові дати та потенційні зміни в інших майбутніх матчах", - сказали в асоціації.
Ситуація в Ізраїлі
Станом на вечір 8 жовтня кількість жертв нападу ХАМАС на Ізраїль перевищила 700 людей. Збройні сили Ізраїлю продовжують боротьбу з бойовиками та звільняють населені пункти.
На кордоні Ізраїлю та Сектору Газа знайшли тіла 260 загиблих людей . Там відбувався фестиваль на честь єврейського свята. Бойовики жорстоко поводилися з людьми.
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