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Украина разгромила Алжир в групповом этапе ЧМ по мини-футболу

Фото: Украина разгромила Алжир в групповом этапе ЧМ по мини-футболу (facebook.com/ukraineminifootball)
Автор: Иван Носальский

Сборная Украины по мини-футболу смогла с разгромным счетом обыграть Алжир в первом туре группового этапа Чемпионата мира-2023.

Детальнее о матче - в отчете РБК-Украина.

Чемпионат мира по мини-футболу. Групповой этап

Украина - Алжир - 9:1

Единственный свой гол сборная Алжира забила в начале матча - счет на восьмой минуте открыл Хосин Амин Идриси. Но преимущество соперникам украинцев долго сохранять не удалось - уже через минуту отличился Дмитрий Бровко. Первый тайм закончился со счетом 1:1. 

Уже во второй половине игры футболисты сборной Украины начали доминировать на поле. На 29-й минуте они впервые вышли вперед, а вскоре удвоили преимущество после автогола алжирца Рамзи Буракба. 

На 39-й минуте сборная Алжира оформила второй автогол - в свои ворота забил Аймин Реджеми. Сразу после этого забил украинец Игорь Кострома. 

До конца поединка "сине-желтые" отличись еще четыре раза: забить смогли Никита Вовченко и Андрей Слинкин, который оформил хет-трик. Матч завершился со счетом 9:1. 

Сборная Украины с 3 очками вышла на первое место в группе. Там также находятся Чехия и Тайланд, которые пока не сыграли свой матч. 

Напомним, ранее стало известно, что УЕФА перенесла матчи футбольных сборных Израиля из-за вторжения боевиков ХАМАС

 

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