Україна розгортає мережу мініелектростанцій: яке у них призначення

"Газотурбінні та газопоршневі мініелектростанції – це ще один шлях. У нас є такі станції українського виробництва. Щобільше, вони вже встановлені, зараз відновлюють їх роботу", - сказав Шмигаль.

Він додав, що щойно виробляють нові, одразу ж їх встановлюють.

"Це дуже хороший кейс. Хоч виробництво електроенергії на них коштує дорого, але вони хороші тим, що дуже швидко піднімаються - до 3 хвилин", - наголосив прем'єр.

Він поясний, що атомний блок, для порівняння, розганяється три доби, а гаситься півтора місяця, для підняття теплового блоку з холодного стану треба від 8 до 12 годин, а з гарячого стану від 30 хвилин до 1,5 години.

Шмигаль додав, що газотурбінні та газопоршневі електростанції мають невеликі блоки, та не потребують особливого людського втручання й обслуговування. Одна електростанція в середньому розрахована на 50 МВт, але якщо їх поставити 20 штук в ряд, вийде 1 тисяча МВт, а це за його словами, потужність одного атомного блоку.

Прем'єр-міністр наголосив, що мініелектростанції можна буде використовувати у великих містах для забезпечення водою і теплом. А також для енергетичної безпеки атомної генерації.

"Коли при блекауті розвалюється мережа, розбалансовується і все виключається, то, щоб підняти атомний блок, потрібно 100-150 МВт для старту його роботи. На генераторах такої потужності не доб'єшся", – пояснив Шмигаль.