Украина разворачивает сеть миниэлектростанций: какое у них назначение

"Газотурбинные и газопоршневые миниэлектростанции – это еще один путь. У нас есть такие станции украинского производства. Более того, они уже установлены, сейчас возобновляют их работу", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что как только производят новые, сразу же их устанавливают.

"Это очень хороший кейс. Хотя производство электроэнергии на них стоит дорого, но они хороши тем, что очень быстро поднимаются - до 3 минут", - подчеркнул премьер.

Он пояснил, что атомный блок, для сравнения, разгоняется трое суток, а гасится полтора месяца, для поднятия теплового блока из холодного состояния нужно от 8 до 12 часов, а из горячего состояния от 30 минут до 1,5 часов.

Шмыгаль добавил, что газотурбинные и газопоршневые электростанции имеют небольшие блоки и не требуют особого человеческого вмешательства и обслуживания. Одна электростанция в среднем рассчитана на 50 МВт, но если их поставить 20 штук в ряд, получится 1 тысяча МВт, а это, по его словам, мощность одного атомного блока.

Премьер-министр подчеркнул, что миниэлектростанции можно будет использовать в крупных городах для снабжения водой и теплом. А также для энергетической безопасности атомной генерации.

"Когда при блэкауте разваливается сеть, разбалансируется и все выключается, то, чтобы поднять атомный блок, нужно 100-150 МВт для старта его работы. На генераторах такой мощности не добьешься", - пояснил Шмыгаль.