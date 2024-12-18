Україна розглядає впровадження онлайн-голосування на виборах після війни, - Politico

Україна вивчає європейські моделі виборчого права, включно з електронним голосуванням. Це робиться з метою проведення виборів після закінчення російсько-української війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Видання зазначає, що проведення вільних і справедливих виборів матиме ключове значення для нормалізації обстановки в країні, охопленій війною, і, зокрема, для її прагнення вступити до Європейського союзу.
Про те, що влада розглядає моделі виборчого права, у коментарі виданню повідомила Олена Шуляк, голова Комітету з питань організації державної влади в українському парламенті.
"Нам необхідно зрозуміти, як ми можемо провести вибори демократичним шляхом, використовуючи найкращі та найефективніші практики", - заявила вона.
Шуляк підкреслила, що Україна зараз має величезну проблему з виборцями, оскільки люди виїхали за кордон.
"За різними оцінками, тільки внутрішньо переміщених осіб - 6,5 млн людей", - зазначила вона.
Politico пише, що навіть після війни однією з головних головних проблем у країні залишиться забезпечення можливості голосування громадянам, які розкидані по всьому світу, включно з окупованими територіями, які захопила Росія.
"Де вони зараз, де вони будуть голосувати - всі ці питання потрібно вирішувати", - додала Шуляк.
Вона продовжила, що з цією метою українські чиновники вивчають різні європейські моделі виборів, щоб впровадити практику, яка дала б змогу в нашій країні проводити вільні та справедливі вибори після закінчення війни.
"Нас цікавлять нюанси електронного голосування і технічна оцінка інших альтернативних варіантів голосування, зокрема з точки зору ІТ-безпеки", - заявила вона.
Олена Шуляк поінформувала, що депутати розглядають також голосування поштою, особисте голосування за кордоном у день виборів, голосування за довіреністю та онлайн-голосування.
Нагадаємо, в інтерв'ю РБК-Україна політолог Володимир Фесенко заявив, що вибори в Україні відбудуться не раніше ніж за півроку після того, як Україна і Росія домовляться про перемир'я.
Також він сказав, що зараз Російська Федерація має перевагу на полі бою, тому, на думку експерта, російському диктатору Володимиру Путіну не вигідні переговори про перемир
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