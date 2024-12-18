Україна розглядає впровадження онлайн-голосування на виборах після війни, - Politico

Видання зазначає, що проведення вільних і справедливих виборів матиме ключове значення для нормалізації обстановки в країні, охопленій війною, і, зокрема, для її прагнення вступити до Європейського союзу.

Про те, що влада розглядає моделі виборчого права, у коментарі виданню повідомила Олена Шуляк, голова Комітету з питань організації державної влади в українському парламенті.

"Нам необхідно зрозуміти, як ми можемо провести вибори демократичним шляхом, використовуючи найкращі та найефективніші практики", - заявила вона.

Шуляк підкреслила, що Україна зараз має величезну проблему з виборцями, оскільки люди виїхали за кордон.

"За різними оцінками, тільки внутрішньо переміщених осіб - 6,5 млн людей", - зазначила вона.

Politico пише, що навіть після війни однією з головних головних проблем у країні залишиться забезпечення можливості голосування громадянам, які розкидані по всьому світу, включно з окупованими територіями, які захопила Росія.

"Де вони зараз, де вони будуть голосувати - всі ці питання потрібно вирішувати", - додала Шуляк.

Вона продовжила, що з цією метою українські чиновники вивчають різні європейські моделі виборів, щоб впровадити практику, яка дала б змогу в нашій країні проводити вільні та справедливі вибори після закінчення війни.

"Нас цікавлять нюанси електронного голосування і технічна оцінка інших альтернативних варіантів голосування, зокрема з точки зору ІТ-безпеки", - заявила вона.

Олена Шуляк поінформувала, що депутати розглядають також голосування поштою, особисте голосування за кордоном у день виборів, голосування за довіреністю та онлайн-голосування.