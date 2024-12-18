Украина рассматривает внедрение онлайн-голосования на выборах после войны, - Politico

Издание отмечает, что проведение свободных и справедливых выборов будет иметь ключевое значения для нормализации обстановки в стране, охваченной войной, и в том числе для ее стремления вступить в Европейский союз.

О том, что власти рассматривают модели избирательного права, в комментарии изданию сообщила Елена Шуляк, председатель Комитета по вопросам организации государственной власти в украинском парламенте.

"Нам необходимо понять, как мы можем провести выборы демократическим путем, используя лучшие и наиболее эффективные практики", - заявила она.

Шуляк подчеркнула, что у Украины сейчас огромная проблема с избирателями, поскольку люди уехали за границу.

"По разным оценкам, только внутренне перемещенных лиц - 6,5 млн человек", - отметила она.

Politico пишет, что даже после войны одной из главных главных проблем в стране останется обеспечение возможности голосования гражданам, которые разбросаны по всему миру, включая оккупированные территории, захваченные Россией.

"Где они сейчас, где они будут голосовать - все эти вопросы нужно решать", - добавила Шуляк.

Она продолжила, что стой целью украинские чиновники изучают различные европейские модели выборов, чтобы внедрить практику, которая позволила бы в нашей стране проводить свободные и справедливые выборы после окончания войны.

"Нас интересуют нюансы электронного голосования и техническая оценка других альтернативных вариантов голосования, в том числе с точки зрения ИТ-безопасности", - заявила она.

Елена Шуляк проинформировала, что депутаты рассматривают также голосование по почте, личное голосование за рубежом в день выборов, голосование по доверенности и онлайн-голосование.