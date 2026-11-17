Імпорт зріс у кілька разів

За словами Махінової, у світі посилюється протекціонізм у металургії: країни активно застосовують мита, квоти та антидемпінгові заходи. Водночас український ринок залишається значно менш захищеним від недобросовісної конкуренції.

Скаргу українських виробників щодо імпорту зварних труб із Туреччини подали ще 15 жовтня 2025 року. Проте розслідування розпочалося лише 29 січня 2026 року, хоча профільне законодавство передбачало значно коротший строк розгляду.

За цей час імпорт турецьких труб продовжував зростати. За даними Махінової, у 2021–2025 роках його обсяги збільшилися у 3-5 разів залежно від року. На турецьку продукцію припадало понад 80% загального імпорту таких труб в Україну.

Водночас демпінгова маржа зросла з 8% у 2021 році до 39% у 2025-му.

Антидемпінгове мито досі не запровадили

У квітні 2026 року українські виробники звернулися з проханням застосувати попередні антидемпінгові заходи, однак їх так і не запровадили.

Станом на кінець жовтня Міністерство економіки та довкілля завершило необхідні процедури й підтвердило наявність підстав для застосування антидемпінгового мита на рівні 38,3%.

Очікувалося, що питання розгляне Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі. Однак на засіданні 3 листопада рішення не ухвалили.

За словами Махінової, подальше зволікання може призвести до того, що захисні заходи запровадять надто пізно.

"Може статися так, що, коли буде ухвалено відповідне рішення, уже не буде кого захищати", - підкреслила юристка.

Читайте також: Турецькі труби витісняють українські. Мінекономіки знову відклало антидемпінгові заходи

Вона зазначила, що українські виробники вже змушені продавати продукцію зі збитками. Це створює ризики для робочих місць, податкових надходжень і подальшої роботи підприємств.

Турецькі труби з російської сировини

Окремо Махінова звернула увагу на торговельні відносини Туреччини з Росією. Зокрема, Туреччина купує російський сляб, який може використовуватися для виробництва труб.

На думку юристки, Україні необхідно змінити підхід до торговельного захисту: швидше ухвалювати рішення, застосовувати попередні заходи за наявності відповідних підстав і захищати внутрішній ринок так само оперативно, як це роблять США, ЄС, Канада та інші країни.

"Україні нарешті потрібно навчитися захищати своїх виробників і власні економічні інтереси максимально ефективно й оперативно, як це нині робить увесь світ", - підсумувала вона.