Импорт вырос в несколько раз

По словам Махиновой, в мире усиливается протекционизм в металлургии: страны активно применяют пошлины, квоты и антидемпинговые меры. В то же время, украинский рынок остается значительно менее защищенным от недобросовестной конкуренции.

Жалобу украинских производителей по импорту сварных труб из Турции подали еще 15 октября 2025 года. Однако расследование началось только 29 января 2026 года, хотя профильное законодательство предусматривало более короткий срок рассмотрения.

За это время импорт турецких труб продолжал расти. По данным Махиновой, в 2021-2025 годах его объемы увеличились в 3-5 раз в зависимости от года. На турецкую продукцию приходилось более 80% от общего импорта таких труб в Украину.

В то же время, демпинговая маржа выросла с 8% в 2021 году до 39% в 2025-м.

Антидемпинговые пошлины до сих пор не ввели

В апреле 2026 года украинские производители обратились с просьбой применить прошлые антидемпинговые меры, однако их так и не ввели.

По состоянию на конец октября Министерство экономики и окружающей среды завершило необходимые процедуры и подтвердило наличие оснований для применения антидемпинговых пошлин на уровне 38,3%.

Ожидалось, что вопрос рассмотрит Межведомственная комиссия по международной торговле. Однако на заседании 3 ноября решение не было принято.

По словам Махиновой, дальнейшее промедление может привести к тому, что защитные меры будут введены слишком поздно.

"Может случиться так, что, когда будет принято соответствующее решение, уже некого будет защищать", - подчеркнула юрист.

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Она отметила, что украинские производители уже вынуждены продавать продукцию с убытком. Это создает риски для рабочих мест, налоговых поступлений и дальнейшей работы компаний.

Турецкие трубы из российского сырья

Отдельно Махинова обратила внимание на торговые отношения Турции с Россией. В частности Турция покупает российский сляб, который может использоваться для производства труб.

По мнению юристки, Украине необходимо изменить подход к торговой защите: быстрее принимать решения, применять предварительные меры при наличии соответствующих оснований и защищать внутренний рынок так же оперативно, как это делают США, ЕС, Канада и другие страны.

"Украине наконец-то нужно научиться защищать своих производителей и собственные экономические интересы максимально эффективно и оперативно, как это сейчас делает весь мир", - подытожила она.