Україна ризикує скоротити посівні площі на третину через атаки РФ, - Висоцький

Дефіцит сховищ та брак фінансування

Систематичні атаки росіян на портову інфраструктуру Великої Одеси спричинили гостру кризу в агросекторі. Ситуацію та план підтримки фермерів обговорили очільник Мінагрополітики Тарас Висоцький і представники структур ООН.

За словами Висоцького, вже цієї осені дефіцит потужностей для зберігання врожаю може сягнути 11 мільйонів тонн, а на розв'язання проблеми потрібно 44 мільйони доларів.

"Друге, не менш критично важливе завдання, - забезпечити аграріїв обіговими коштами. Навіть якщо зерно вдається зберегти у рукавах, господарства мають щомісяця покривати операційні витрати та виплачувати заробітну плату. Найбільший виклик сьогодні - компенсація відсоткових ставок за кредитами", - наголосив міністр.

Щоб зберегти пільгове кредитування, Україна вже подала запит до ЄС на виділення 220 мільйонів євро.

Допомога від міжнародних партнерів

Структури ООН підтвердили готовність мобілізувати ресурси для підтримки українського агросектору.

ФАО та Всесвітня продовольча програма передадуть фермерам до 10 000 зернових рукавів і модульні сховища. Перші поставки очікуються найближчим часом, причому 60% обладнання спрямують у прифронтові регіони.

"Наше головне завдання зараз - оперативно мобілізувати ресурси, надати необхідне обладнання та задіяти наявні гуманітарні інструменти, щоб якнайшвидше допомогти агросектору подолати нинішні виклики", - запевнив Координатор системи ООН в Україні Матіас Шмале.

Атаки на зернову інфраструктуру

Російські війська регулярно завдають ударів по портовій та логістичній інфраструктурі Півдня України.

Мета ворога - блокувати морський експорт продовольства та підірвати економіку країни.

Окрім знищення зерносховищ і терміналів, через постійні обстріли та замінування прифронтових територій суттєво зменшується кількість земель, придатних для посівної.

Додатково Україна шукає фінансову підтримку через Світовий банк та приватні фонди.