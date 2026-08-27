Украина рискует сократить посевные площади на треть из-за атак РФ, - Высоцкий

Украине грозит сокращение посевных площадей под будущий урожай на 5-7 миллионов гектаров из-за нехватки мест хранения зерна и дефицита оборотных средств у фермеров.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.
Систематические атаки россиян на портовую инфраструктуру Большой Одессы повлекли за собой острый кризис в агросекторе. Ситуацию и план поддержки фермеров обсудили глава Минагрополитики Тарас Высоцкий и представители структур ООН.
По словам Высоцкого, уже этой осенью дефицит мощностей для хранения урожая может достичь 11 миллионов тонн, а на решение проблемы нужно 44 миллиона долларов.
"Вторая, не менее критически важная задача - обеспечить аграриев оборотными средствами. Даже если зерно удается сохранить в рукавах, хозяйства должны ежемесячно покрывать операционные расходы и выплачивать заработную плату. Наибольший вызов сегодня - компенсация процентных ставок по кредитам", - подчеркнул министр.
Чтобы сохранить льготное кредитование, Украина уже запросила ЕС на выделение 220 миллионов евро.
Структуры ООН подтвердили готовность мобилизовать ресурсы для поддержки украинского агросектора.
ФАО и Всемирная продовольственная программа передадут фермерам до 10000 зерновых рукавов и модульные хранилища. Первые поставки ожидаются в ближайшее время, причем 60% оборудования будут направлены в прифронтовые регионы.
"Наша главная задача сейчас – оперативно мобилизовать ресурсы, предоставить необходимое оборудование и задействовать имеющиеся гуманитарные инструменты, чтобы как можно быстрее помочь агросектору преодолеть нынешние вызовы", – заверил Координатор системы ООН в Украине Матиас Шмале.
Российские войска регулярно наносят удары по портовой и логистической инфраструктуре Юга Украины.
Цель врага – блокировать морской экспорт продовольствия и взорвать экономику страны.
Кроме уничтожения зернохранилищ и терминалов из-за постоянных обстрелов и заминирования прифронтовых территорий существенно уменьшается количество земель, пригодных для посевной.
Дополнительно, Украина ищет финансовую поддержку через Всемирный банк и частные фонды.
Напомним, российские обстрелы аграрной и портовой инфраструктуры в Черном море создают долгосрочные угрозы мировому рынку продовольствия и украинского сельского хозяйства.
Недавно из-за угрозы новой эскалации и возможной блокировки черноморских портов мировые цены на пшеницу подскочили до трехлетнего максимума.
Эксперты предостерегают, что продолжение морской блокады и систематические удары по логистике могут сорвать посевную кампанию в следующем году.
Это чревато не только существенным сокращением производства зерна в Украине, но и углублением глобального продовольственного кризиса.