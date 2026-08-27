Украина рискует сократить посевные площади на треть из-за атак РФ, - Высоцкий

Дефицит хранилищ и нехватка финансирования

Систематические атаки россиян на портовую инфраструктуру Большой Одессы повлекли за собой острый кризис в агросекторе. Ситуацию и план поддержки фермеров обсудили глава Минагрополитики Тарас Высоцкий и представители структур ООН.

По словам Высоцкого, уже этой осенью дефицит мощностей для хранения урожая может достичь 11 миллионов тонн, а на решение проблемы нужно 44 миллиона долларов.

"Вторая, не менее критически важная задача - обеспечить аграриев оборотными средствами. Даже если зерно удается сохранить в рукавах, хозяйства должны ежемесячно покрывать операционные расходы и выплачивать заработную плату. Наибольший вызов сегодня - компенсация процентных ставок по кредитам", - подчеркнул министр.

Чтобы сохранить льготное кредитование, Украина уже запросила ЕС на выделение 220 миллионов евро.

Помощь от международных партнеров

Структуры ООН подтвердили готовность мобилизовать ресурсы для поддержки украинского агросектора.

ФАО и Всемирная продовольственная программа передадут фермерам до 10000 зерновых рукавов и модульные хранилища. Первые поставки ожидаются в ближайшее время, причем 60% оборудования будут направлены в прифронтовые регионы.

"Наша главная задача сейчас – оперативно мобилизовать ресурсы, предоставить необходимое оборудование и задействовать имеющиеся гуманитарные инструменты, чтобы как можно быстрее помочь агросектору преодолеть нынешние вызовы", – заверил Координатор системы ООН в Украине Матиас Шмале.

Атаки на зерновую инфраструктуру

Российские войска регулярно наносят удары по портовой и логистической инфраструктуре Юга Украины.

Цель врага – блокировать морской экспорт продовольствия и взорвать экономику страны.

Кроме уничтожения зернохранилищ и терминалов из-за постоянных обстрелов и заминирования прифронтовых территорий существенно уменьшается количество земель, пригодных для посевной.

Дополнительно, Украина ищет финансовую поддержку через Всемирный банк и частные фонды.