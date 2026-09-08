Україна ризикує не потрапити до європейського енергоринку через борги, - експерт

Борги викривляють усю роботу

За його словами, європейська сторона прямо пов’язує подальше об’єднання ринків із вирішенням проблеми заборгованості.

Йдеться, зокрема, про балансуючий ринок, де борги викривляють нормальну роботу системи та роблять її несумісною з європейськими правилами.



"При тому, що європейці кажуть: "Вирішіть проблему боргів, а потім ми вас приєднаємо". Ну, це така стала позиція з європейського боку, що ми не можемо приєднати ринок, який викривлений боргами, так що там неможливо працювати", – каже Харченко.

Держава має визначити показники

Він наголосив, що без окремого плану скорочення боргів сама ціль об’єднання ринків залишається надто абстрактною.

На думку Харченко, держава має визначити конкретні показники – наскільки саме потрібно зменшити заборгованість і яким чином це буде зроблено.



"Без вирішення проблеми боргів неможливо злити ринки. Це 100%. По-хорошому там має бути каскадування, там вирішення проблем балансуючого ринку – зниження рівня боргів настільки-то, да?" – наголосив експерт.