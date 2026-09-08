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Украина рискует не попасть на европейский энергорынок из-за долгов, - эксперт

17:08 08.09.2026 Вт
2 мин
Накопленные миллиарды задолженности за свет становятся главным шлагбаумом на пути к энергорынку Евросоюза
aimg Сергей Новиков
ЕС требует решить проблему долгов на рынке электроэнергии перед слиянием (фото: Getty Images)

Одним из главных барьеров для интеграции Украины с европейским рынком электроэнергии стали долги на энергорынке. По словам эксперта, европейцы настаивают, чтобы сначала были закрыты долги, а затем последует слияние рынков.

Как пишет РБК-Украина , об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко на YouTube-подкасте "Энергобудни".

Долги искажают всю работу

По его словам, европейская сторона напрямую связывает дальнейшее объединение рынков с решением проблемы задолженности.

Речь идет, в частности, о балансирующем рынке, где долги искажают нормальную работу системы и делают ее несовместимой с европейскими правилами.

"При том, что европейцы говорят: "Решите проблему долгов, а потом мы вас присоединим". Ну, это такая устоявшаяся позиция с европейской стороны, что мы не можем присоединить рынок, который искривлен долгами, так что там невозможно работать", – говорит Харченко.

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Государство должно определить показатели

Он подчеркнул, что без отдельного плана по сокращению долгов сама цель объединения рынков остается слишком абстрактной.

По мнению Харченко, государство должно определить конкретные показатели – насколько именно нужно снизить задолженность и каким образом это будет сделано.

"Без решения проблемы долгов невозможно слить рынки. Это 100%. По-хорошему там должно быть каскадирование, там решение проблем балансирующего рынка – снижение уровня долгов настолько-то, да?" – подчеркнул эксперт.

Напомним, глава Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Ольга Евстигнеева также заявила, что системные долги могут помешать Украине полноценно интегрироваться в европейский энергорынок .

Кроме того, отраслевые эксперты отмечали, что долги на балансирующем рынке отпугивают частных инвесторов в энергетику .

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