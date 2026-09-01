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Хронічні борги можуть завадити Україні об'єднатися з енергоринком ЄС, - УАВЕ

13:37 01.09.2026 Вт
2 хв
Окремі підприємства роками не платять за електроенергію, але продовжують її споживати
aimg Сергій Новіков
Хронічні борги можуть завадити Україні об'єднатися з енергоринком ЄС, - УАВЕ Неплатежі руйнують енергоринок України (фото: GettyImages)
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Борги на ринку електроенергії вже стали системною проблемою, яка підриває його економічну стійкість і може завадити Україні повноцінно інтегруватися до європейського енергоринку.

Як пише РБК-Україна, про це заявила голова Української асоціації відновлювальної енергетики (УАВЕ) Ольга Євстігнєєва на YouTube-подкасті ExProTalks.

Чому борги на ринку електроенергії зростають

За словами експертки, проблема полягає не лише у самій сумі заборгованості, а й у тому, що окремі підприємства можуть тривалий час не платити за електроенергію і водночас залишатися підключеними. У результаті борги накопичуються, а фінансове навантаження розподіляється на інших учасників ринку.

"Це якась як невидима ракета, яка руйнує енергоринок. Бо ми бачимо, що російські ракети руйнують ринок фізично, а оці борги, вони руйнують ринок економічно", - сказала Євстігнєєва.

Що треба змінити

Голова УАВЕ наголосила, що для вирішення проблеми потрібно переглядати чинні механізми покладання спеціальних обов'язків (ПСО).

"Тут треба буде це питання якимось чином вирішувати, скасовувати ці всі ПСО, бо вони просто нам не дадуть об'єктивно об'єднатися з енергетичним ринком Європи", - акцентувала Євстігнєєва.

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Також, на її думку, потрібно працювати над платіжною дисципліною учасників ринку, щоб спожита електроенергія реально оплачувалася, а неплатежі не ставали постійною практикою.

"Для того, щоб дійсно була ця сплата, щоб не було оцих кричущих моментів, коли якісь окремі підприємства можуть просто не сплачувати за електроенергію, їх ніхто не відключає за це", - наголосила голова УАВЕ.

Як вона зазначила, без вирішення проблеми боргів і впорядкування правил розрахунків Україні буде складніше перейти до повноцінної роботи за європейською моделлю енергоринку.

Нагадаємо, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко висловив думку, що борги на балансуючому ринку виникають через "критичні" підприємства, які продовжують споживати електроенергію, але роками не можуть за неї розрахуватися.

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