Хронічні борги можуть завадити Україні об'єднатися з енергоринком ЄС, - УАВЕ

Борги на ринку електроенергії вже стали системною проблемою, яка підриває його економічну стійкість і може завадити Україні повноцінно інтегруватися до європейського енергоринку.

Чому борги на ринку електроенергії зростають

За словами експертки, проблема полягає не лише у самій сумі заборгованості, а й у тому, що окремі підприємства можуть тривалий час не платити за електроенергію і водночас залишатися підключеними. У результаті борги накопичуються, а фінансове навантаження розподіляється на інших учасників ринку.



"Це якась як невидима ракета, яка руйнує енергоринок. Бо ми бачимо, що російські ракети руйнують ринок фізично, а оці борги, вони руйнують ринок економічно", - сказала Євстігнєєва.

Що треба змінити

Голова УАВЕ наголосила, що для вирішення проблеми потрібно переглядати чинні механізми покладання спеціальних обов'язків (ПСО).



"Тут треба буде це питання якимось чином вирішувати, скасовувати ці всі ПСО, бо вони просто нам не дадуть об'єктивно об'єднатися з енергетичним ринком Європи", - акцентувала Євстігнєєва.

Також, на її думку, потрібно працювати над платіжною дисципліною учасників ринку, щоб спожита електроенергія реально оплачувалася, а неплатежі не ставали постійною практикою.

"Для того, щоб дійсно була ця сплата, щоб не було оцих кричущих моментів, коли якісь окремі підприємства можуть просто не сплачувати за електроенергію, їх ніхто не відключає за це", - наголосила голова УАВЕ.



Як вона зазначила, без вирішення проблеми боргів і впорядкування правил розрахунків Україні буде складніше перейти до повноцінної роботи за європейською моделлю енергоринку.