Україна за рік розблокувала рішення щодо шести із семи типів зброї, - Кулеба

"Кожна дискусія про надання Україні нового, критично важливого виду озброєння починалася з "ні", а закінчувалася "так". За останній рік ми розблокували політичні рішення щодо шести з семи типів зброї, що змінюють правила гри. Залишився лише один - бойова авіація", - пише міністр.

Every discussion about supplying Ukraine with a new, crucial kind of weapon started with a "no" and ended with a "yes". In the last year, we have unlocked political decisions on six of the seven types of game-changer weapons. The only one left is combat aircraft. @United24media pic.twitter.com/3b6ec6RCUy