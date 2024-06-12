Україна з Rheinmetall спільно вироблятимуть БМП Lynx: перша машина буде цього року

Відповідну заяву Камишін зробив на конференції з відновлення України в Берліні.

"Вже цього року ми випустимо першу Lynx", - сказав він.

При цьому ні Камишін, ні глава оборонного концерну Rheinmetall не розкрили іншої інформації про місцезнаходження виробництва. Сторони послалися на питання безпеки.

Україна та Rheinmetall вже заснували кілька спільних виробництв. Нещодавно було запущено цех, де ремонтують пошкоджену під час бойових дій техніку. Це прискорить повернення машин на поле бою.

ЗСУ мають на озброєнні низку найменувань військової техніки від Rheinmetall: БМП Marder, машини Wiesel, БМП Puma і Lynx, зенітні комплекси Skynex, танки Leopard різних модифікацій.