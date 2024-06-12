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Украина с Rheinmetall будут вместе производить БМП Lynx: первая машина будет в этом году

Фото: Украина с Rheinmetall будут вместе производить БМП Lynx (wikimedia_org)
Автор: Наталья Юрченко

Украина договорилась с оборонным заводом Rheinmetall о совместном производстве боевых бронированных машин Lynx. Первая машина будет уже в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра стратегических отраслей промышленности Александра Камышина в комментарии изданию Handelsblatt.

Соответствующее заявление Камышин сделал на конференции по восстановлению Украины в Берлине.

"Уже в этом году мы выпустим первую Lynx", - сказал он.

При этом ни Камышин, ни глава оборонного концерна Rheinmetall не раскрыли другую информацию о местонахождении производства. Стороны сослались на вопрос безопасности.

Украина и Rheinmetall уже основали несколько совместных производств. Недавно был запущен цех, где ремонтируют поврежденную во время боевых действий технику. Это ускорит возвращение машин на поле боя.

ВСУ имеют на вооружении ряд наименований военной техники от Rheinmetall: БМП Marder, машины Wiesel, БМП Puma и Lynx, зенитные комплексы Skynex, танки Leopard разных модификаций.

 

Напомним, на днях франко-германская компания KNDS согласовала создание дочерней компании в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями комплекса подписал соглашение о производстве боеприпасов по лицензии KNDS.

Как позже пояснили в правительстве, соглашение чрезвычайно важно, поскольку это первая в Украине лицензия на производство снарядов 155 "натовского" калибра.

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