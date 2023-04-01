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Україна реформує систему пенсійного та соціального забезпечення, - Меморандум із МВФ

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Україна, Субота 01 квітня 2023 11:03
Україна реформує систему пенсійного та соціального забезпечення, - Меморандум із МВФ Фото: Україна пообіцяла МВФ провести пенсійну реформу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандуму) зобов'язалася реформувати систему пенсійного та соціального забезпечення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Меморандум із МВФ.

"Ми зробимо суттєві зміни в системах пенсійного та соціального забезпечення після комплексних реформ у соціальній політиці", - йдеться в документі.

Реформи включатимуть покращення адресності та перевірки потреби соціальної допомоги відповідно до концепції соціальної політики.

"У міру скорочення витрат на оборону ми будемо прагнути направити ресурси на витрати на відновлення та реконструкцію, а також мережу соціального захисту для задоволення повоєнних потреб суспільства та вразливі верстви населення", - наголошується у Меморандумі.

Меморандум із МВФ підписали президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний. Він містить добровільні зобов'язання влади країни здійснити певні кроки.

Як повідомляло РБК-Україна, МВФ схвалив 31 березня чотирирічну програму розширеного фінансування (EFF) для України на 15,6 млрд доларів.

Нагадаємо, українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандуму) зобов'язалася узгодити податкове законодавство з нормами Європейського Союзу.

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МВФ Пенсійна реформа
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