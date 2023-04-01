Украина реформирует систему пенсионного и социального обеспечения, - Меморандум с МВФ

Украинские власти в письме о намерениях к руководству МВФ (Меморандуме) обязались реформировать систему пенсионного и социального обеспечения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Меморандум с МВФ.

"Мы предпримем существенные изменения в системах пенсионного и социального обеспечения после комплексных реформ в социальной политике",- говорится в документе.

Реформы будут включать улучшение адресности и проверки в нуждаемости социальной помощи в соответствии с концепцией социальной политики.

"По мере сокращения расходов на оборону мы будем стремиться направить ресурсы на расходы на восстановление и реконструкцию, а также сеть социальной защиты для удовлетворения послевоенных потребностей общества и уязвимые слои населения", - отмечается в Меморандуме.

Меморандум с МВФ подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный. Он содержит добровольные обязательства властей страны предпринять определенные шаги.