Україна разом із партнерами працює над отриманням запрошення на саміт G20

"Якщо коротко, ми над цим працюємо (над запрошенням на G20 - ред.)", - йдеться у заяві.

За його словами, над цим працює не тільки Україна, але і її партнери. Україна вважає, що те, що Росія робить з "зерновою угодою" - це великий виклик для світових економік.

"Тому ми з партнерами працюємо над тим, щоб бути запрошеними", - додав Точицький.

Що передувало

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Індія відмовилася запрошувати Україну на саміт "Великої двадцятки", який відбудеться 9-10 вересня. Водночас на зустріч лідерів покликали російського диктатора Володимира Путіна.

До цього західні журналісти писали про те, що на саміті G20 можуть розпочатися нові переговори між Росією та Україною.

Міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар повідомив, що Україна не увійшла до списку запрошених на саміт "Великої двадцятки" країн, який проходитиме в Індії. Це пов'язано з тим, що такий формат нібито не створено для обговорення проблем безпеки.