Украина вместе с партнерами работает над получением приглашения на саммит G20

"Если коротко, мы над этим работаем (над приглашением на G20 - ред.)", - говорится в заявлении.

По его словам, над этим работает не только Украина, но и ее партнеры. Украина считает, что то, что Россия делает с "зерновым соглашением" - это большой вызов для мировых экономик.

"Поэтому мы с партнерами работаем над тем, чтобы быть приглашенными", - добавил Точицкий.

Что предшествовало

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Индия отказалась приглашать Украину на саммит "Большой двадцатки", который состоится 9-10 сентября. В то же время на встречу лидеров позвали российского диктатора Владимира Путина.

До этого западные журналисты писали о том, что на саммите G20 могут начаться новые переговоры между Россией и Украиной.

Министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар сообщил, что Украина не вошла в список приглашенных на саммит "Большой двадцатки" стран, который будет проходить в Индии. Это связано с тем, что такой формат якобы не создан для обсуждения проблем безопасности.