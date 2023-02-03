Украина вместе с ЕС проведет реформу системы детских интернатов, - Зеленский

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, во время саммита Украина и Евросоюз достигли конкретики по очень важным вопросам, в частности относительно реформы системы детских интернатов в стране.

"В нашей стране мы с помощью ЕС заменим систему детских интернатов другой системой, более цивилизованной и дружественной для детей, которые, к сожалению, лишены родительской опеки", - отметил президент.

Он подчеркнул, что у детей должна быть семья, поэтому их воспитание в детских домах семейного типа - это точно гораздо лучше, чем старая система интернатов.

"Мы сделаем эту реформу, будет создан соответствующий офис, уже очерчены предварительные договоренности", - констатировал Зеленский.