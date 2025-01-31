ua en ru
Пт, 31 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Україна ратифікує угоду з Британією: 2 млрд фунтів підуть на ППО та ремонтні бази

П'ятниця 31 січня 2025 11:30
UA EN RU
Україна ратифікує угоду з Британією: 2 млрд фунтів підуть на ППО та ремонтні бази Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Кабінет Міністрів України подасть до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Великою Британією. Угода направлена на розвиток оборонних спроможностей країн.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"За цією угодою Велика Британія надасть нам до 2 млрд фунтів на закупівлю систем протиповітряної оборони, ракет до ППО, а також на організацію ремонтних баз для військової техніки та іншого озброєння", - розповів Шмигаль.

За його словами, такі бази будуть розміщуватися і в Україні. Також виділені кошти допоможуть суттєво посилити обороноздатність України.

"Вдячні Уряду та народу Великої Британії за те, що підтримують нас на шляху до нашої перемоги", - сказав прем'єр.

Сторічна угода України та Великої Британії

Нещодавно Україна та Британія підписали угоду про 100-річне партнерство. Угода діятиме протягом наступних 100 років, якщо жодна зі сторін не захоче з неї вийти.

Після підписання прем'єр Британії Кір Стармер оголосив про передачу Україні 150 артилерійських стволів і мобільну систему протиповітряної оборони Gravehawk. Він також заявив, що у 2025 році Британія надасть Україні більше військової допомоги, "ніж будь-коли до цього".

Варто зауважити, що два прототипи Gravehawk уже було випробувано в Україні.

Докладніше про них читайте в матеріалі "Ексклюзив для України. Що відомо про ЗРК Gravehawk, які поставить Британія".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Втрати РФ за добу склали майже 1700 солдатів: Генштаб оновив дані
Втрати РФ за добу склали майже 1700 солдатів: Генштаб оновив дані
DAILY
Марк Елліс, Міжнародна асоціація адвокатів: Путін не з'явиться в Гаазі в найближчій перспективі
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Марк Елліс, Міжнародна асоціація адвокатів: Путін не з'явиться в Гаазі в найближчій перспективі