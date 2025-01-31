Україна ратифікує угоду з Британією: 2 млрд фунтів підуть на ППО та ремонтні бази
Кабінет Міністрів України подасть до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Великою Британією. Угода направлена на розвиток оборонних спроможностей країн.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"За цією угодою Велика Британія надасть нам до 2 млрд фунтів на закупівлю систем протиповітряної оборони, ракет до ППО, а також на організацію ремонтних баз для військової техніки та іншого озброєння", - розповів Шмигаль.
За його словами, такі бази будуть розміщуватися і в Україні. Також виділені кошти допоможуть суттєво посилити обороноздатність України.
"Вдячні Уряду та народу Великої Британії за те, що підтримують нас на шляху до нашої перемоги", - сказав прем'єр.
Сторічна угода України та Великої Британії
Нещодавно Україна та Британія підписали угоду про 100-річне партнерство. Угода діятиме протягом наступних 100 років, якщо жодна зі сторін не захоче з неї вийти.
Після підписання прем'єр Британії Кір Стармер оголосив про передачу Україні 150 артилерійських стволів і мобільну систему протиповітряної оборони Gravehawk. Він також заявив, що у 2025 році Британія надасть Україні більше військової допомоги, "ніж будь-коли до цього".
Варто зауважити, що два прототипи Gravehawk уже було випробувано в Україні.
Докладніше про них читайте в матеріалі "Ексклюзив для України. Що відомо про ЗРК Gravehawk, які поставить Британія".
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