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Украина ратифицирует соглашение с Британией: 2 млрд фунтов пойдут на ПВО и ремонтные базы

Пятница 31 января 2025 11:30
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Украина ратифицирует соглашение с Британией: 2 млрд фунтов пойдут на ПВО и ремонтные базы Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Кабинет Министров Украины подаст в Верховную Раду законопроект о ратификации Рамочного соглашения между Украиной и Великобританией. Соглашение направлено на развитие оборонных возможностей стран.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"По этому соглашению Великобритания предоставит нам до 2 млрд фунтов на закупку систем противовоздушной обороны, ракет к ПВО, а также на организацию ремонтных баз для военной техники и другого вооружения", - рассказал Шмыгаль.

По его словам, такие базы будут размещаться и в Украине. Также выделенные средства помогут существенно усилить обороноспособность Украины.

"Благодарны Правительству и народу Великобритании за то, что поддерживают нас на пути к нашей победе", - сказал премьер.

Столетнее соглашение Украины и Великобритании

Недавно Украина и Великобритания подписали соглашение о 100-летнем партнерстве. Соглашение будет действовать в течение следующих 100 лет, если ни одна из сторон не захочет из него выйти.

После подписания премьер Британии Кир Стармер объявил о передаче Украине 150 артиллерийских стволов и мобильную систему противовоздушной обороны Gravehawk. Он также заявил, что в 2025 году Британия предоставит Украине больше военной помощи, "чем когда-либо до этого".

Стоит отметить, что два прототипа Gravehawk уже были испытаны в Украине.

Подробнее о них читайте в материале "Эксклюзив для Украины. Что известно о ЗРК Gravehawk, которые поставит Британия".

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