Украина ратифицирует соглашение с Британией: 2 млрд фунтов пойдут на ПВО и ремонтные базы
Кабинет Министров Украины подаст в Верховную Раду законопроект о ратификации Рамочного соглашения между Украиной и Великобританией. Соглашение направлено на развитие оборонных возможностей стран.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"По этому соглашению Великобритания предоставит нам до 2 млрд фунтов на закупку систем противовоздушной обороны, ракет к ПВО, а также на организацию ремонтных баз для военной техники и другого вооружения", - рассказал Шмыгаль.
По его словам, такие базы будут размещаться и в Украине. Также выделенные средства помогут существенно усилить обороноспособность Украины.
"Благодарны Правительству и народу Великобритании за то, что поддерживают нас на пути к нашей победе", - сказал премьер.
Столетнее соглашение Украины и Великобритании
Недавно Украина и Великобритания подписали соглашение о 100-летнем партнерстве. Соглашение будет действовать в течение следующих 100 лет, если ни одна из сторон не захочет из него выйти.
После подписания премьер Британии Кир Стармер объявил о передаче Украине 150 артиллерийских стволов и мобильную систему противовоздушной обороны Gravehawk. Он также заявил, что в 2025 году Британия предоставит Украине больше военной помощи, "чем когда-либо до этого".
Стоит отметить, что два прототипа Gravehawk уже были испытаны в Украине.
Подробнее о них читайте в материале "Эксклюзив для Украины. Что известно о ЗРК Gravehawk, которые поставит Британия".
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