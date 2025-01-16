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Ексклюзив для України. Що відомо про ЗРК Gravehawk, які поставить Британія

Київ, Четвер 16 січня 2025 19:31
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Ексклюзив для України. Що відомо про ЗРК Gravehawk, які поставить Британія Фото: можливий макет системи Gravehawk (ілюстративне фото supacat.com)
Автор: Данило Крамаренко

Велика Британія анонсувала передачу Україні мобільної системи протиповітряної оборони (ППО) Gravehawk, причому відразу 15 одиниць у 2025 році. Інформації про неї у відкритих джерелах немає, але раніше наша країна отримала два прототипи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Британії та Defense Express.

Із заяви на сайті британського уряду випливає, що система Gravehawk розроблена в короткий час спеціально для задоволення потреб України. Проєкт фінансується спільно Великою Британією і Данією.

Це інноваційна система розміром з морський контейнер, яка може застосовувати ракети класу "повітря-повітря" і виконувати роль наземної ППО. А також використовувати українські ракети, які є на озброєнні ЗСУ.

Ексклюзив для України. Що відомо про ЗРК Gravehawk, які поставить Британія

Фото: зображення ймовірного ЗРК Gravehawk (defence-ua.com)

"В умовах, коли Україна постійно зазнає російських обстрілів, система Gravehawk посилить її протиповітряну оборону і дасть змогу захистити міста, війська та найважливіші об'єкти інфраструктури", - йдеться в заяві.

Також повідомляється, що два прототипи системи Gravehawk були випробувані в Україні у вересні. Ще 15 комплексів будуть випробувані у 2025 році.

Який вигляд має система Gravehawk

Аналітики Defense Express звертають увагу, що в серпні 2023 року британські ЗМІ писали про передачу кількох нових ЗРК на шасі вантажівки SupaCat, які використовують ракети AIM-132 ASRAAM.

Пізніше з'явилося відео від Повітряних сил з нічною роботою неназваного ЗРК з такими ракетами, яке не давало змоги розглянути систему повністю.

А в лютому з'явилося відео, зняте вдень, на якому зафіксовано цей комплекс на шасі SupaCat.

"І зараз все вказує на те, що цей ЗРК і називається Gravehawk", - вважають у Defense Express.

На що здатний Gravehawk

Що стосується можливості використання українських ракет, то вона не виключена, оскільки AIM-132 ASRAAM має інфрачервону головку самонаведення.

"Тому завдання установки може полягати лише в тому, щоб спрямувати ракету в бік цілі і дочекатися, поки вона самостійно не захопить її", - вважають аналітики.

Вони також вважають, що дальність пуску ракети з землі навряд чи перевищує 10-15 км.

Українською ракетою, яка може бути інтегрована в Gravehawk, є Р-73, яка вже використовується в ЗРК "Оса". А також на морських дронах Magura V5, при цьому вже успішно вразивши російські вертольоти, пише Defense Express.

Нагадаємо, крім систем Gravehawk, Велика Британія також анонсувала поставку 150 артилерійських стволів. Лондон вперше за 20 років відновлює внутрішнє виробництво і обіцяє поставити стволи через кілька тижнів.

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Великобританія ППО ЗРК
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