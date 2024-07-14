Україна не проводить й не планує експорт електроенергії, - Міненерго

Відповідаючи на питання щодо міфів про те, що Україна нібито продає електроенергію за кордон, Колісник сказав, що дані дії навіть не плануються найближчим часом.

"Перш за все, хочеться спростувати. Експорту (електрики, - ред.) немає, не відбувається і не планується. І кількість таких ворожих ІПСО, вона досить значна, і, звісно, Міненерго виступає з офіційними повідомленнями (для спростування ворожих вкидів,- ред.)", - заявив він.

Натомість міністерство закликало побутових споживачів слідкувати за офіційною інформацією, яка розміщується на офіційних сайтах міністерств чи операторів систем розподілу обленерго у їхньому регіоні, бо саме вони є джерелом достовірної інформації.

Водночас заступник міністра повідомив, що найважча ситуація за останню добу через продовження обстрілів була зафіксована у Харкові.

"Там потрапила під обстріли ремонтна бригада. На сьогодні ті наслідки досить оперативно локалізовані. Також значна спека, яка призводить до збільшеного споживання, також негативно впливає на роботу електрообладнання. У західних областях через значну спекотну погоду був спалах на електрообладнанні, через що тимчасово вимикалась ЛЕП. Вона на сьогодні повністю заживлена, роботу відновлено", - зазначив заступник міністра.