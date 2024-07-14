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Украина не совершает и не планирует экспорт электроэнергии, - Минэнерго

Фото: Украина не производит экспорт электроэнергии (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Экспорт электроэнергии в Украине не совершается, мало того, такие действия сейчас даже не планируются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра энергетики Украины Николая Колесника в эфире телемарафона.

Отвечая на вопрос относительно мифов о том, что Украина якобы продает электроэнергию за границу, Колесник сказал, что данные действия даже не планируются в ближайшее время.

"Прежде всего, хочется опровергнуть. Экспорта (электричества, - ред.) нет, не происходит и не планируется. И количество таких враждебных ИПСО, оно довольно значительное, и, конечно, Минэнерго выступает с официальными сообщениями (для опровержения вражеских вбросов,- ред.)", - заявил он.

Зато министерство призвало бытовых потребителей следить за официальной информацией, которая размещается на официальных сайтах министерств или операторов систем распределения облэнерго в их регионе, потому что именно они являются источником достоверной информации.

В то же время заместитель министра сообщил, что самая тяжелая ситуация за последние сутки из-за продолжения обстрелов была зафиксирована в Харькове.

"Там попала под обстрелы ремонтная бригада. На сегодня те последствия достаточно оперативно локализованы. Также значительная жара, которая приводит к увеличенному потреблению, также негативно влияет на работу электрооборудования. В западных областях из-за значительной жаркой погоды была вспышка на электрооборудовании, из-за чего временно выключалась ЛЭП. Она на сегодня полностью заживлена, работа восстановлена", - отметил заместитель министра.

Ситуация со светом

Напомним, что уже несколько месяцев украинцы живут с графиками отключения света. К этому привели ряд факторов, в том числе российские обстрелы и задержка необходимой помощи от США.

Однако летом ситуация значительно ухудшилась, а графики стали строже. Причиной тому - увеличение потребностей населения из-за жары. Отметим, что сейчас потребление электроэнергии в Украине находится на максимальной отметке для летнего периода.

Добавим, что энергетики, ущемляя использование электроэнергии в Украине, пользуются так называемым механизмом очередей. Как он работает - читайте в материале.

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Электроэнергия