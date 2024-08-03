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Україна проводить евакуацію з небезпечних районів Лівану, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Україна проводить евакуацію своїх громадян з небезпечних районів Лівану. Зокрема, вже евакуйовано 30 людей - 21 жінку і 9 дітей.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення очільника держави.

За словами президента, евакуацію організували ГУР, СЗР та МЗС України. 30 громадян в цей час вже перебувають в безпеці. Зеленський наголосив, що ця робота продовжується завжди, коли десь у світі є потреба допомогти українцям та повернути їх додому.

"Ми це робимо, ми це зробимо", - сказав президент.

Також інформацію підтвердили і в ГУР МО України. За інформацією відомства, евакуйовані українці перебувають у Польщі. Їх зустріли українські консули та представники ГУР. Евакуйованим надають всю необхідну допомогу та забезпечують їхній супровід до нашої держави.

"Україна стала однією з перших у світі, хто успішно здійнив евакуацію своїх громадян з Лівану", - наголосили у розвідці.

 

 

Нагадаємо, що США, Британія, Канада і низка європейських держав у зв'язку із загостренням ситуації на Близькому Сході закликали своїх громадян усіма можливими способами залишити територію Лівану та Ізраїлю.

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