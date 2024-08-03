Украина проводит эвакуацию из опасных районов Ливана, - Зеленский

По словам президента, эвакуацию организовали ГУР, СВР и МИД Украины. 30 граждан в настоящее время уже находятся в безопасности. Зеленский подчеркнул, что работа продолжается всегда, когда где-то в мире необходимо помочь украинцам и вернуть их домой.

"Мы это делаем, мы это сделаем", – сказал президент.

Также информацию подтвердили и в ГУР МО Украины. По информации ведомства, эвакуированные украинцы находятся в Польше. Их встретили украинские консулы и представители ГУР. Эвакуированным оказывают всю необходимую помощь и обеспечивают их сопровождение в наше государство.

"Украина стала одной из первых в мире, кто успешно поднял эвакуацию своих граждан из Ливана", - подчеркнули в разведке.