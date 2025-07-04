Україна провела восьмий етап обміну з РФ: кого вдалося повернути (фото, відео)

"Наші люди вдома. Більшість із них перебувала в російському полоні ще з 2022 року", - повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, сьогодні повертаються захисники, які боронили Україну в різних регіонах: Донеччина і Маріуполь, Луганщина, Харківщина, Херсонщина. Це воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту.

А також цивільні.

Водночас, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець уточнив, про особливість цього обміну.

"Особливість цього обміну в тому, що вдалося повернути захисників, яких Росія засудила на тривалі терміни ув’язнення. Переважна більшість звільнених потрапила в полон у 2022 році", - написав він.

Також додому повертаюся й військові, які вважалися зниклими безвісти. Серед повернутих є офіцери.

"Цей обмін - результат масштабної роботи державних органів, що входять до складу Коордштабу з питань поводження з військовополоненими. Процес триває за дорученням Президента України", - уточнив Лубінець.

Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося лише 20 років. Найстаршому - 59 років.

Серед визволених сьогодні знову є оборонці Маріуполя, які утримувалися в неволі з 2022 року. Переважна більшість звільнених перебувала в полоні понад 3 роки.

Як пройшов сьомий етап обміну

Попередній етап відбувся у четвер, 26 червня. У його рамках з полону повернули військовослужбовців ВМС, Сухопутних і Десантно-штурмових військ, Сил територіальної оборони, а також Нацгвардії та Держприкордонслужби. Кількість звільнених, як і на етапах до цього, не розголошували.

Більшість перебували в полоні понад три роки. Серед них були рядові, сержанти та офіцери, зокрема захисники Маріуполя і ті, кого росіяни захопили під час відступу з Чорнобильської АЕС. Тоді були обміняні молоді бійці, тяжкопоранені та хворі - категорії згідно з домовленостями в Стамбулі.

Детальніше читайте в матеріалі "З полону - додому: репортаж РБК-Україна з нового обміну (відео)".