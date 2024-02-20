Україна провела перемовини з Канадою та Італією щодо двосторонньої безпекової угоди

Перемовини з Канадою

З Канадою перемовини проводила переговорна група на чолі із замголови Офісу президента Ігорем Жовквою. Сторони обговорили укладення двосторонньої безпекової угоди. Канадську делегацію очолювала політична директорка Міністерства міжнародних справ Канади Хайді Хулан.

Сторони продовжили обговорення тематичних блоків та конкретних положень відповідної угоди.

Перемовини з Італією

З Італією Україна продовжила роботу над двосторонньою безпековою угодою на виконання Спільної декларації G7 про підтримку України.

"Сторони продовжили опрацювання структурних блоків та окремих положень відповідної угоди та скоординували графік подальших переговорів для фіналізації документа", - сказано у повідомленні.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, на Вільнюському саміті НАТО країни "Групи семи" підписали декларацію про гарантії безпеки України, до якої згодом приєдналося ще кілька десятків країн.

Ця декларація передбачає згоду країни-підписанта на укладення двостороннього договору з Україною.

У договорі йдеться не лише про військову допомогу, а й про фінансову та економічну підтримку, а також про відновлення України. Крім того, угоди передбачають гарантію допомоги Україні в разі повторної агресії РФ.

Перший такий договір було підписано у січні з Британією. А минулого тижня документи було підписано з Німеччиною та Францією.

Крім того, представник президента Сергій Никифоров анонсував підписання договорів ще із двома країнами НАТО.

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