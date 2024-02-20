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Украина провела переговоры с Канадой и Италией относительно двустороннего соглашения о безопасности

Иллюстративное фото: Украина провела переговоры с Канадой и Италией относительно двустороннего соглашения о безопасности (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украина провела очередные раунды переговоров с Италией и Канадой. Речь о заключении двустороннего соглашения о безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

Переговоры с Канадой

С Канадой переговоры проводила переговорная группа во главе с замглавы Офиса президента Игорем Жовквой. Стороны обсудили заключение двустороннего соглашения о безопасности. Канадскую делегацию возглавляла политический директор Министерства международных дел Канады Хайди Хулан.

Стороны продолжили обсуждение тематических блоков и конкретных положений соглашения.

Переговоры с Италией

С Италией Украина продолжила работу над двусторонним договором безопасности на выполнение Совместной декларации G7 о поддержке Украины.

"Стороны продолжили проработку структурных блоков и отдельных положений соответствующего соглашения и скоординировали график дальнейших переговоров для финализации документа", - говорится в сообщении.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, на Вильнюсском саммите НАТО страны "Группы семи" подписали декларацию о гарантиях безопасности Украины, к которой впоследствии присоединилось еще несколько десятков стран.

Эта декларация предусматривает согласие страны-подписанта на заключение двустороннего договора с Украиной.

В договоре идет речь не только о военной помощи, но и о финансовой и экономической поддержке, а также о восстановлении Украины. Кроме того, соглашения предусматривают гарантию помощи Украине при повторной агрессии РФ.

Первый такой договор был подписан в январе с Великобританией. А на прошлой неделе документы были подписаны с Германией и Францией.

Кроме того, представитель президента Сергей Никифоров анонсировал заключение договоров еще с двумя странами НАТО.

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