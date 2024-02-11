Макрон відклав візит до України з міркувань безпеки, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Challenges.

У Єлисейському палаці кажуть, що візит Макрона відклали з міркувань безпеки. Як пише видання, таке рішення викликало багато запитань як у французьких, так і в українських дипломатів.

Французько-українська ділова асоціація Medef International також скасувала візит до України.

Challenges зазначає, що Макрон спочатку повинен був відвідати Одесу, а потім вирушити до Києва. Французький президент також мав оголосити про створення фонду у 200 млн євро, що виплачується у вигляді пожертвувань для цивільних проектів.

Крім того, очікувалося, що Макрон офіційно оголосить про прихід Французького агентства розвитку (AFD) як координатор французької допомоги Україні.

Позиція Франції щодо війни

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон відвідував Україну влітку 2022 року. Тоді разом з ним до Києва приїхали канцлер Німеччини Олаф Шольц та минулий прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі.

Франція підтримує Україну у загарбницькій війні, яку розв'язала Росія. Країна виділяє військову, фінансову та гуманітарну допомогу. Раніше Макрон заявив, що Париж планує підписати з Україною угоду щодо безпеки, як це зробила Британія.

Крім того, сам французький президент заявляв про намір у лютому відвідати Україну. Під час візиту планувалося підписання двосторонньої угоди щодо гарантій безпеки між країнами.