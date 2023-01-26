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Україна провела з союзниками перше засідання фінансового "Рамштайну"

Фото: Денис Шмигаль, прем'єр України (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Іван Носальський

У четвер, 26 січня, відбулося в онлайн-форматі відбулося перше засідання фінансової координаційної платформи донорів (фінансовий "Рамштайн"), у якому взяли участь Україна та країни-союзники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram.

За словами глави Кабміну, під час засідання він озвучив ключові завдання, а саме:

  1. Забезпечення прогнозованої, ритмічної бюджетної підтримки у 2023 році. Вже є допомога від США та Євросоюзу на 10 млрд доларів та 18 млрд євро відповідно. Україна розраховує профінансувати різницю дефіциту за допомогою МВФ.
  2. Спланувати та забезпечити початок відновлення України. У цьому питанні визначено чотири пріоритети: відновлення енергетики, гуманітарне розмінування, відновлення житла, критичної та соціальної інфраструктури.
  3. Координація фінансових інструментів підтримки економіки та приватного сектора (страхування військових ризиків, державно-приватне партнерство, допомога у фінансуванні проектів підтримки малого бізнесу).

"Вдячний союзникам за підтримку України та допомогу у пошуку нових дієвих форм солідарності з нашою державою", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, 24 січня відбулося засідання енергетичного "Рамштайну", на якому Шмигаль назвав основні пріоритети України в обладнанні.

Також ми писали, що Шмигаль пояснив, як працюють енергетичний та фінансовий "Рамштайни".

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