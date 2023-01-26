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Украина провела с союзниками первое заседание финансового "Рамштайна"

Фото: Денис Шмыгаль, премьер Украины (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Иван Носальский

В четверг, 26 января, состоялось в онлайн-формате состоялось первое заседание финансовой координационной платформы доноров (финансовый "Рамштайн"), в котором приняла участие Украина и страны-союзники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

По словам главы Кабмина, во время заседания он озвучил ключевые задания, а именно:

  1. Обеспечение прогнозируемой, ритмичной бюджетной поддержки в 2023 году. Уже есть помощь от США и Евросоюза на 10 млрд долларов и 18 млрд евро соответственно. Украина рассчитывает профинансировать разницу дефицита с помощью МВФ.
  2. Спланировать и обеспечить начало восстановления Украины. В этом вопросе определены четыре приоритета: восстановление энергетики, гуманитарное разминирование, восстановление жилья, критической и социальной инфраструктуры.
  3. Координация финансовых инструментов поддержки экономики и частного сектора (страхование военных рисков, государственно-частное партнерство, помощь в финансировании проектов поддержки малого бизнеса).

"Благодарен союзникам за поддержку Украины и помощь в поиске новых действенных форм солидарности с нашим государством", - добавил Шмыгаль.

Напомним, 24 января прошло заседание энергетического "Рамштайна", на котором Шмыгаль назвал основные приоритеты Украины в оборудовании.

Также мы писали, что Шмыгаль объяснил, как работают энергетический и финансовый "Рамштайны".

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