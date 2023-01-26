Україна провела з союзниками перше засідання фінансового "Рамштайну"

У четвер, 26 січня, відбулося в онлайн-форматі відбулося перше засідання фінансової координаційної платформи донорів (фінансовий "Рамштайн"), у якому взяли участь Україна та країни-союзники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram.